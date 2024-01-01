В России местные предприниматели недовольны действиями военных РФ, которые подвергают опасности приграничные районы. В частности, от действий российской армии пострадал Теткинский сахарный завод, расположенный в Курской области.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Завод хотел получить возмещение ущерба, нанесенного российскими вооруженными силами за первые три месяца после начала вторжения России в Украину.

В течение этого времени мощности завода и прилегающих территорий использовались российскими вооруженными силами и получили многочисленные повреждения в результате обстрелов, что повлекло ущерб в размере 75 миллионов рублей. Однако кремлевские власти решили не возмещать владельцам уничтоженное имущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 декабря Силы обороны дали России ответ на массированную атаку утром 29 декабря. Более 70 украинских БПЛА атаковали военные объекты в Белгородской области, днем обстрелы объектов оккупантов продолжились.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в результате уничтожения корабля "Новочеркасск" вражеские силы оцепили центральный район Феодосии и усилили контроль на местных улицах. Оккупанты активно проводят проверки и поиски информаторов в городе.

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