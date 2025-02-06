По состоянию на январь 2025 года большинство граждан страны-террориста России поддерживают войну против Украины. Уровень поддержки решения о проведении "специальной военной операции" составил 67%.

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Большинство россиян уверены, что война против Украины проходит успешно для оккупационных войск РФ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В ходе телефонного опроса 67% граждан России завили, что поддерживают войну против Украины. Российские социологи выдали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину среди россиян наблюдается "устойчиво высокий уровень общественной поддержки специальной военной операции".

Более того, по сравнению с февралем 2022 года сейчас уровень поддержки войны против Украины вырос. При этом количество несогласных с проведением "СВО" уменьшилось с с 25 до 20%.

Также общественный запрос нацелен на успешное скорейшее завершение войны на условиях, выгодных Кремлю. При этом недовольство среди граждан России вызывает Курская операция ВСУ, замедление темпов наступления оккупантов на востоке Украины, а также обстрелы важных промышленных и инфраструктурных на территории РФ.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, на вопрос считает ли глава РФ врагом президента Владимира Зеленского, ответил, что здесь "нет места для эмоций". В частности, представитель Кремля считает, что открытость к переговорам должна демонстрировать исключительно Украина.

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