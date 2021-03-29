В России рассказали о трудных временах президента Путина

За два десятилетия нахождения у власти у российского президента Владимира Путина сейчас сложилась самая тяжелая ситуация.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил политик и адвокат Марк Фейгин. По его словам, кроме внешнеполитических вызовов и проблем со США, у него возникли неприятности, связанные с внутренней элитой.

"Путин ослабел, хватка уже не та, начал все больше промахиваться. Он должен доказать свою дееспособность внутри властной группы, что вот я не пропускаю удары. Но с другой стороны, возраст и риск таковы, что ему хотелось бы более спокойной жизни. За все свое нахождение у власти – сейчас у Путина самый тяжелый период", – допустил Фейгин.

Но в тоже время, по его словам, он не станет "прогибаться под Вашингтон" в связи с ухудшением отношений между США и Россией, а продолжит маневрировать на уровне "пугать".

"Он будет намекать, что вот мы сейчас будем договариваться с Пекином, смотрите, мы с ним союзники. Только это проигрышная история потому, что Пекин ведет переговоры с Вашингтоном. И Москва ему для этого абсолютно не нужна. Что она может ему предложить? Ничего", – подытожил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России захотели отказаться от использования доллара и международных платежных систем на фоне усиления санкций. Так, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности, говорится на сайте МИД РФ.