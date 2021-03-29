У Росії розповіли про важкі часи президента Путіна

За два десятиліття перебування при владі у російського президента Володимира Путіна зараз склалася найважча ситуація.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив політик і адвокат Марк Фейгін. За його словами, крім зовнішньополітичних викликів і проблем зі США, у нього виникли неприємності, пов'язані з внутрішньою елітою.

"Путін ослаб, хватка вже не та, почав усе більше промахуватися. Він має довести свою дієздатність всередині владної групи, що ось я не пропускаю удари. Але з іншого боку, вік і ризик такі, що йому хотілося б більш спокійного життя. За все своє перебування при владі – зараз у Путіна найважчий період", – допустив Фейгін.

Але в той же час, за його словами, він не стане "прогинатися під Вашингтон" через погіршення відносин поміж США і Росією, а продовжить маневрувати на рівні "лякати".

"Він натякатиме, що ось ми зараз будемо домовлятися з Пекіном, дивіться, ми з ним союзники. Тільки це програшна історія тому, що Пекін веде переговори з Вашингтоном. І Москва йому для цього абсолютно не потрібна. Що вона може йому запропонувати? Нічого", – підсумував Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії захотіли відмовитися від використання долара і міжнародних платіжних систем на тлі посилення санкцій. Так, глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров запропонував використовувати альтернативні долару світові валюти для зміцнення самостійності, йдеться на сайті МЗС РФ.