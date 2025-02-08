В России пытаются скрыть влияние войны на экономику – ISW

Руководство страны-террориста России продолжает проводить информационную кампанию, чтобы скрыть влияние войны против Украины на российскую экономику. При этом попытки Кремля направлены как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.

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Кремлевские чиновники хвастаются низким уровнем инфляции, а также рассказывают про рост валового внутреннего продукта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился 7 февраля с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить состояние экономики. Глава правительства заявил, что ВВП России вырос в 2024 году на 4,1% в основном за счет "интенсивного роста в обрабатывающей промышленности России".

Мишустин заявил, что основными источниками роста в обрабатывающей промышленности РФ стали машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение, а также секторы компьютерного и электронного оборудования. Также он рассказал диктатору, что инфляция в России достигла 9,52% в 2024 году, а Путин заявил, что инфляция уже составила 9,9% по состоянию на 3 февраля 2025 года.

В ISW отмечают, что реальная инфляция в России значительно выше официальной статистики, которую Кремль готов обнародовать. Несколько исследований указывают на то, что уровень инфляции в России близок к 20%.

Также российские чиновники рассказывают о низком уровне безработицы в России в 2024 году в размере 2,5%. В то же время Мишустин отметил, что экономический рост в России может быть менее значительным в 2025 году. По мнению аналитиков, это является сигналом для подготовки населения России к экономическим трудностям в 2025 году.

Мишустин и Путин также попытались позиционировать экономику России как устойчивую перед лицом международного экономического давления. Мишустин заявил, что топливно-энергетический комплекс России адаптируется и находит новые рынки. В частности, российский премьер выдал, что экономика РФ "успешно справлялась" с санкционным давлением в последние годы и что антироссийские санкции наносят больший вред государствам, которые ввели санкции.

Напомним, практически каждый день украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории России. Одна из главных целей таких атак – разрушить НПЗ до такой степени, чтобы российская экономика рухнула.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает усилия по формированию внутренних и мировых ожиданий относительно будущего диалога между диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Там дали понять, что "главным" в предполагаемых мирных переговорах по Украине для РФ являются "не территории", а устранение "коренных причин" войны.

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