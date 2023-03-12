В России пьяный мэр города устроил ДТП и угрожал полицейским топором: это уже не первый его 'подвиг'

В российском Забайкалье пьяный мэр города Сретенск Евгений Киргизов устроил ДТП. В ответ на претензии полицейских чиновник угрожал им топором. Как выяснилось, это уже не первый его "подвиг".

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Как сообщает росСМИ, по данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент случился вечером 10 марта 2023. Полицию вызвали прохожие, которые заявили, что водитель машины угрожал им пистолетом, совершил мелкое ДТП и скрылся.

Затем два полицейских остановили автомобиль Toyota, которым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял глава города.

"Киргизов был пьян в "стельку", что не помешало ему разъезжать по городу на своей "Тойоте". Парковался по-всякому, выскакивал из автомобиля и размахивал пистолетом. Затем повздорил с пассажирами проезжающего авто, им он также угрожал, и устроил погоню за ними. На мосту через Шилку попал в ДТП, протаранив машину местного жителя. Но и этого показалось ему мало. Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка. Затем просто уехал с места происшествия. Чтобы его задержать, пришлось вводить план "Перехват", – рассказали очевидцы.

В итоге, один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук.

"Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ – "угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", – уточнили в полции.

Интересно, что Киргизов – внук легендарного в Забайкалье героя Советского Союза, сотрудника милиции Степана Киргизова. На его честь даже назван региональный конкурс на лучшего участкового.

"Сам Евгений Владимирович Киргизов также служил в полиции, сначала оперуполномоченным уголовного розыска, затем – дежурным по РОВД, но был уволен по отрицательным мотивам – в ноябре 2012 года он, будучи пьяным, в форме полицейского на въезде в Сретенск открыл стрельбу по проезжающим автомобилям. Были повреждены частная иномарка и служебный автомобиль УАЗ судебных приставов", – пишут росСМИ.

Кроме того, в 2013 году Киргизов был осужден к условному сроку за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. В 2016 году эта судимость была снята и уже в марте 2022 года он был избранным мэром города от ЛДПР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пьяный прапорщик застрелил 24-летнего контрактника. Тем временем российская пропаганда сделала из погибшего "героя", заявив, что он погиб в бою.

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