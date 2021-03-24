В России Путину разрешили законом снова баллотироваться на пост президента

Алексей Титофф Новости России 11:52, 24.03.2021 Обновлено: 12:50, 24.03.2021

В среду, 24 марта, Госдума России приняла законопроект, который позволил президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщает ТАСС, проект закона приняли во исполнение поправок к конституции России.

Поясним, что в новом положении основного закона РФ говорится, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет Путину занимать должность главы России еще два срока.

Так, действующий президент России в случае победы на выборах может возглавлять страну до 2036 года, когда ему будет уже 84 года.

Напомним, что в России озвучили результаты по голосованию за поправки в конституцию. Путин проголосовал за поправки в конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президентов.

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