У Росії Путіну дозволили законом знову балотуватися на пост президента

У середу, 24 березня, Держдума Росії ухвалила законопроєкт, який дозволив президентові РФ Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.

Як повідомляє ТАСС, проєкт закону ухвалили на виконання поправок до конституції Росії.

Пояснимо, що в новому положенні основного закону РФ говориться, що обмеження кількості термінів, протягом яких одна й та сама особа може обіймати пост президента, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів. Тобто, ця норма дозволяє Путіну обіймати посаду глави Росії ще два терміни.

Так, чинний президент Росії в разі перемоги на виборах може очолювати країну до 2036 року, коли йому буде вже 84 роки.

Нагадаємо, що в Росії озвучили результати щодо голосування за поправки до конституції. Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін підписав закон про розширення гарантій недоторканності експрезидентів.