Шойгу с Герасимовым против Суровикина и Пригожина: в России межвидовая борьба вышла на новый уровень, им уже не до войны

На фоне системных потерь и поражений на фронте, а также новогоднего инцидента в Макеевке, где были уничтожены сотни оккупантов, в российском обществе стремительно идут на дно рейтинги министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. И у них довольно мало места для маневров, поскольку их буквально подсиживают командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, которого, в свою очередь, взялся протежировать одиозный бизнесмен Евгений Пригожин.

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О внутривидовой войне рассказали на Telegram-канале "Досье Шпиона", ссылаясь на доверенные источники. Еще в начале декабря Шойгу и Герасимов активно совещались, как бы устранить Суровикина, и решили, что надо его отправить в отпуск за неудовлетворительные результаты в ходе так называемой СВО, а на его место назначить генерал-полковника Андрея Лапина.

"После того, как эти намерения российского военного руководства распространились среди высокопоставленных офицеров армии РФ в Украине, они начали подавать сигналы, что в случае назначения Лапина откажутся выполнять приказы и участвовать в военных действиях. Шойгу от этого пришел в бешенство, еще и отчихвостил самого Герасимова за то, что тот не способен установить порядок и железную дисциплину в своей армии", – указывают авторы Telegram-канала.

Однако, по их словам, Суровикин с самого начала был в курсе этого коварного плана против него. На одном из совещаний, он заявил, что за кресло не держится и готов передать командование СВО целиком в руки Шойгу и Герасимова.

"На самом же деле, Суровикин изо всех сил пытается доказать свою компетентность Путину. В своей голове он уже восседает за столом начальника генерального штаба. Осталось лишь подвинуть Герасимова. Суровикину, в этом нелегком деле, помогает его новый друг – Евгений Пригожин", – поясняют нюансы этой внутренней вражды околокремлевской элиты.

Что касается диктатора Владимира Путина, то он, конечно, обещает и первому, и второму, и третьему перестановки в руководящих войной должностях, но все указывает, что он отпустил ситуацию на волю случаю, а также принципу естественного отбора. Иронично, что вся эта "свистопляска" происходит спустя 11 месяцев полномасштабного противостояния с ВСУ, когда по плану, вынашиваемому Москвой, всем персонажам надо бы дружно рапортовать о победах и достижениях.

"Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей, военно-политическое руководство РФ занято междоусобными войнами, дележом должностей и саботажем. Им не до войны", – заключили авторы повествования.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне довольно активно и негодующе отреагировали на системные визиты высшего военного и политического руководства на горячие точки фронта в то время, как российская элита только снимает очевидно постановочные ролики на этот счет, а сама сидит в глухом тылу, если не в бункере. В сетях массово "разнесли" главных вдохновителей войны: досталось и Путину, и Шойгу, и Кадырову.

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