В России провели обыски у журналиста, расследовавшего крушение МН-17 и отравление Навального

В Москве провели обыски в доме главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова и его родителей. Причиной якобы послужило заявление нидерландского блогера, который обвинил его в клевете – в материале о сбитии пассажирского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

О визите правоохранителей журналист успел написать в соцсетях. Дело против него возбуждено по статье 128.1 УК РФ, сообщили РИА Новости, ссылаясь на адвоката Сталину Гуревич, которая представляей интересы заявителя.

Отмечается, что производство открыли в апреле по просьбе гражданина Нидерландов Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Как пишет The Insider, поводом стала статья "Говорит и показывает ГРУ. Как Минобороны распространяет фейки через иностранных журналистов".

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В публикации говорилось, якобы Ван дер Верфф сотрудничал с Главным разведуправлением России и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing.

По данным издания "Коммерсант", блогер обратился в Следкомитет РФ с просьбой возбудить против главреда The Insider дело о клевете. Это произошло еще в январе 2021 года, а иск "о защите чести и достоинства" в Черемушкинский райсуд поступил в марте. Заседание по делу было назначено на 17 августа.

Доброхотов ранее говорил, что нидерландец потребовал опровергнуть публикацию и взыскать с него 100 тыс. рублей.

Утром 28 июля в Twitter журналист написал, что к нему в квартиру по Литовском бульваре, 5/10 "стучится полиция".

"Видимо, у меня обыск… Адвокат не помешал бы", – добавил он.

В Telegram-канале "Правозащита Открытки" добавили, что практически сразу связь с Доброхотовым пропала, к нему направилась правозащитник Оксана Опаренко.

Коллега журналиста Сергей Ежов в Twitter сообщил, что в этот день Доброхотов должен был покинуть РФ. Но корреспондент The Insider Анастасия Михайлова в комментарии "Новому времени" сказала, что тот не собирался эмигрировать из страны, и добавила, что изначально причина обыска в доме шефа была неизвестна.

"У Романа была плановая поездка из России на несколько дней. Полиция вполне может проверить эти билеты... Мы точно не знаем, по какому делу проводится обыск. Но понимаем, что по формальным признакам: как у "Проекта" Романа Баданина – по клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера, этому делу уже стопятьсот лет, а его сейчас достали из архива и пришли с обыском к журналистам. Здесь поводом может быть все что угодно", – рассказала журналист.

Справка: сайт The Insider работает восемь лет. Основное направление издания – журналистские расследования, самые известные из которых выпущены в сотрудничестве с Bellingcat – о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

23 июля российский Минюст включил The Insider в перечень СМИ "иностранных агентов". Но Роман Доброхотов говорил, что не будет помечать свои материалы сообщением о признании "иноагентом", как того требуют власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля исполнилось семь лет со дня трагедии Boeing 777, который был сбит с оккупированной территории Донбасса. Все 298 человек, летевших рейсом MH17, погибли. О том, как Москва лгала о трагедии, – читайте в материале.