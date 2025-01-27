'В России просто не останется прибыли': Курносова пояснила, какое влияние окажет снижение мировых цен на нефть для Кремля

У российского диктатора Владимира Путина пока хватает финансов для ведения войны в Украине, однако если мировые цены на нефть снизятся – страна-агрессор останется без прибыли. Это связано с тем, что стоимость добычи российской нефти обходится очень дорого.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. Поэтому падение цен на нефть значительно снизит его возможности воевать.

"Безусловно, война – дело дорогое. И то, что у Путина пока хватает денег на войну, очевидно для всех. Несмотря на то, что уже сегодня российская экономика испытывает определенные сложности. В свое время, когда упали мировые цены на нефть, развалился Советский Союз. В этом смысле путинская система гораздо менее устойчива, чем советская. Значит, цена на нефть серьезно подорвет его возможности воевать", – подчеркнула Курносова.

На сегодняшний день Путин владеет большими рынками сбыта для нефти, в частности сюда входят Индия и Китай. Однако таким образом он не сможет компенсировать потери в стоимости, даже если она произойдет путем снижения мировых цен. Причиной тому очень высокая стоимость добычи нефти.

"Это не страны Персидского залива, в которых нефть довольно дешевая. За падение цен ниже 50 долларов за баррель у России просто не останется прибыли. Соответственно будет уже не важно, расширять рынки или нет – прибыли просто не будет", – сказала российская оппозиционерка.

По ее словам, Китай и Индия на сегодняшний день не компенсируют потерю европейских рынков и если говорить об импорте газа, то можно сказать, что экспорт "проходит в совершенно ином объеме, чем было раньше ".

"Соответственно, если будут отрезаны еще и рынки нефти, то бюджет если и не совсем схлопнется, то будет испытывать колоссальные сложности. Уже сейчас бюджет России достаточно дефицитен", – подчеркнула Курносова.

На вопрос сможет ли диктатор РФ пустить в ход свои собственные капиталы для того, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины, российская оппозиционерка ответила, что нет, не сможет. Ибо "в отличие от Сталина или от Ленина, которые были прежде всего идеологически мотивированы", он не является таким человеком.

"Для него всегда самыми важными были деньги. Его главный ресурс сегодня – это возможность убивать россиян и не нести за это никакой ответственности. Но эта возможность у него есть до тех пор, пока у него есть деньги", – резюмировала Курносова.

Напомним, президент США Дональд Трамп может помочь быстрому завершению войны в Украине, ударив по нефтяному сектору России. Следует заметить, что экономика РФ уже рушится и Трампу следует лишь "подтолкнуть ее к обрыву".

Как сообщал OBOZ.UA, банки Индии, занимающие второе место в мире среди импортеров российской нефти, начали блокировать платежи для России. Проблемы с транзакциями начались после 10 января, когда предыдущая администрация США ввела санкции против нефтяной отрасли РФ.

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