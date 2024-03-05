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В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
1 минута
1,7 т.
В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

В России утром 5 марта заявили о новой "бавовне". По данным российских источников, БпЛА атаковали Губкинскую нефтебазу в Белгородской области.

После прилетов на объекте начался пожар. Об этом пишут российские СМИ.

"Губкинская нефтебаза атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области. На территории предприятия начался пожар", – сообщает одно из российских изданий со ссылкой на источники.

Подтвердили факт взрыва и пожар и власти Белгородской области.

"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

РосСМИ также пишут о "ракетной угрозе в двух других округах региона".

В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео
В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

Пожар, вспыхнувший на объекте, российские паблики характеризуют как "очень мощный".

"На Губкинской нефтебазе горят два резервуара. Последний раз объект атаковали 15 февраля. Серьёзных повреждений тогда не было", – отмечает один из Telegram-каналов.

Другой паблик утверждает, что огнем охвачен один резервуар.

"В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд", – отмечено в сообщении.

В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

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