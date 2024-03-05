В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. Фото и видео

В России утром 5 марта заявили о новой "бавовне". По данным российских источников, БпЛА атаковали Губкинскую нефтебазу в Белгородской области.

После прилетов на объекте начался пожар. Об этом пишут российские СМИ.

"Губкинская нефтебаза атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области. На территории предприятия начался пожар", – сообщает одно из российских изданий со ссылкой на источники.

Подтвердили факт взрыва и пожар и власти Белгородской области.

"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РосСМИ также пишут о "ракетной угрозе в двух других округах региона".

Пожар, вспыхнувший на объекте, российские паблики характеризуют как "очень мощный".

"На Губкинской нефтебазе горят два резервуара. Последний раз объект атаковали 15 февраля. Серьёзных повреждений тогда не было", – отмечает один из Telegram-каналов.

Другой паблик утверждает, что огнем охвачен один резервуар.

"В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд", – отмечено в сообщении.

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