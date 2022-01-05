В России прогремел мощный взрыв на газоперерабатывающем заводе, вспыхнул пожар. Видео

Утром 5 января в городе Свободный в России прогремел взрыв на территории Амурского газоперерабатывающего завода, за которым последовал мощный пожар. Авария произошла на одной из установок во время проведения работ под нагрузкой.

Об этом сообщило издание Amur.life со ссылкой на пресс-службу ГПЗ. Там отметили, что в 7:00 на заводе сработала система пожаротушения, которая отреагировала на локальное возгорание. Его локализовали, пострадавших вследствие ЧП нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Также в пресс-службе уточнили, что случившаяся авария не представляет угрозы ни самому заводу, ни близлежащим населенным пунктам.

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В свою очередь в прокуратуре Амурской области сообщили, что на месте происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Отметим, что на опубликованных с места ЧП кадрах видно открытый огонь и столб дыма. Местные жители в соцсетях писали, что взрыв был очень сильный – в домах соседних сел "тряслась мебель и посуда".

Напомним, 4 января на Антипинском НПЗ в Тюменской области России произошел мощный пожар. Там вспыхнула одна из технологических установок, в результате чего огонь охватил 100 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, огонь был достаточно сильным, пламя поднималось высоко над зданием, а черный столб дыма был виден издалека.

Также 13 декабря в России прогремел взрыв у входа в Серпуховский женский монастырь. Там сработало самодельное взрывное устройство. Вследствие взрыва пострадали восемь человек, среди которых – семь детей.

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