"Новогодние диверсии" в России продолжаются и распространяются по стране. Только по официальным данным, за последнюю неделю пенсионеры РФ совершили не менее 34 поджогов.

Видео дня

Однако количество таких поджогов неизвестно, потому что далеко не обо всех случаях сообщается. В подавляющем большинстве случаев задержанные утверждают, что стали жертвами "украинских жуликов".

Сегодня в центре Москвы коктейль Молотова под полицейскую машину покинул пенсионер в форме охранника. Причем успел сделать это дважды, рядом с полицейским отделением на Арбате.

Как сообщается, 65-летнего пенсионера "долго вербовали украинские телефонные мошенники и требовали от него, чтобы он поджег дом полицейского участка". Мужчина приехал на место на своем автомобиле, однако в последний момент передумал, бросать бутылку с зажигательной смесью в здание и бросил ее под служебную машину. После первого броска он успел бросить вторую бутылку, и только потом уже был задержан.

Аналогичное событие зафиксировано в Курске, с той лишь разницей, что поджог совершил не пенсионер, а работающий преподаватель вуза. Он также поджег машину полиции "по указанию украинских мошенников".

Наверное, такие же поджоги произошли и в других городах. Но самым резонансным 25 декабря стал поджог в Архангельске, где звезд "Единой России" с юмопомощью для "героев сво".

Согласно сообщениям, "неизвестный экстремист" был мужчиной пенсионного возраста. Он бросил бутылку с зажигательной смесью прямо в кабинет местного единоросса и Z-активиста Владислава Жгилева.

Как сообщал OBOZ.UA, поджоги продолжаются уже неделю. Причем только в Ленинградской области за это время сообщили о 14 подобных случаях. Во многих из них пенсионерами использовались петарды и фейерверки.

Утверждается, что "украинские мошенники" вербуют россиян для поджогов в ботах для знакомств. Мол, жулики действуют под видом консалтинговой организации, которая якобы помогает получать страховые выплаты.

Напомним, что недавно россияне жаловались на взрывы в районе Сочи Краснодарского края – здесь слышали до десятка мощных взрывов, от которых "дрожали окна в рамах и сработала сигнализация". Громко было также в районе Туапсе, где помимо прочего расположен нефтеперерабатывающий завод.

Также россияне жаловались на массированную атаку ATACMS по Рыльску в Курской области. Сообщается, что в результате удара погибли и пострадали, город остался без света.