В России продолжается пламенный "флешмоб": сегодня сожгли офис партии Путина и несколько автомобилей полиции. Видео
"Новогодние диверсии" в России продолжаются и распространяются по стране. Только по официальным данным, за последнюю неделю пенсионеры РФ совершили не менее 34 поджогов.
Однако количество таких поджогов неизвестно, потому что далеко не обо всех случаях сообщается. В подавляющем большинстве случаев задержанные утверждают, что стали жертвами "украинских жуликов".
Сегодня в центре Москвы коктейль Молотова под полицейскую машину покинул пенсионер в форме охранника. Причем успел сделать это дважды, рядом с полицейским отделением на Арбате.
Как сообщается, 65-летнего пенсионера "долго вербовали украинские телефонные мошенники и требовали от него, чтобы он поджег дом полицейского участка". Мужчина приехал на место на своем автомобиле, однако в последний момент передумал, бросать бутылку с зажигательной смесью в здание и бросил ее под служебную машину. После первого броска он успел бросить вторую бутылку, и только потом уже был задержан.
Аналогичное событие зафиксировано в Курске, с той лишь разницей, что поджог совершил не пенсионер, а работающий преподаватель вуза. Он также поджег машину полиции "по указанию украинских мошенников".
Наверное, такие же поджоги произошли и в других городах. Но самым резонансным 25 декабря стал поджог в Архангельске, где звезд "Единой России" с юмопомощью для "героев сво".
Согласно сообщениям, "неизвестный экстремист" был мужчиной пенсионного возраста. Он бросил бутылку с зажигательной смесью прямо в кабинет местного единоросса и Z-активиста Владислава Жгилева.
Как сообщал OBOZ.UA, поджоги продолжаются уже неделю. Причем только в Ленинградской области за это время сообщили о 14 подобных случаях. Во многих из них пенсионерами использовались петарды и фейерверки.
Утверждается, что "украинские мошенники" вербуют россиян для поджогов в ботах для знакомств. Мол, жулики действуют под видом консалтинговой организации, которая якобы помогает получать страховые выплаты.
Напомним, что недавно россияне жаловались на взрывы в районе Сочи Краснодарского края – здесь слышали до десятка мощных взрывов, от которых "дрожали окна в рамах и сработала сигнализация". Громко было также в районе Туапсе, где помимо прочего расположен нефтеперерабатывающий завод.
Также россияне жаловались на массированную атаку ATACMS по Рыльску в Курской области. Сообщается, что в результате удара погибли и пострадали, город остался без света.
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