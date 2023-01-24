Санкции ударили по космической разведке РФ, отрасль находится в коллапсе: в разведке раскрыли подробности

Несмотря на истерические заявления кремлевской пропаганды о том, что санкции, введенные Западом, не влияют на Россию, ограничения все больше сжимают петлю на шее экономики страны-агрессора. В частности, под влиянием международных санкций находится на грани коллапса космическая разведка РФ, а вскоре еще несколько отраслей окажутся под угрозой прекращения существования.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram. В ГУР отметили, что производство ключевых элементов для оборонпрома фактически остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства.

Речь идет об акционерном обществе "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнеква", попавшем под международные санкции после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации военной разведки Украины, на объектах этого стратегически важного для РФ предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые, среди прочего, разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки.

Само предприятие расположено в Красноярском крае в городе закрытого типа Железногорск. Там, в частности, работают над следующими проектами:

"Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки; "Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы; "Сфера" – проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.

Из-за острой нехватки электронных компонентов производство ключевых элементов для этих проектов остановилось. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей, отметили в ГУР.

В результате сорваны запланированные сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки, их перенесли на несколько лет:

▫️ проект "Репей" - с 2022 на 2024 год; ▫️ проект "Геракл-КВ" - с 2023 на 2025 год; ▫️ проект "Сфера" - с 2025 на 2027.

"Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики", – заявили в разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз примет новый, десятый пакет санкций против РФ в годовщину начала страной-агрессором полномасштабной войны в Украине. Ожидается, что новые экономические ограничения начнут действовать 24 февраля 2023 года.

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