В России приняли закон о запрете "дискредитации" участников войны против Украины: хотят бросать за решетку на 15 лет

В Государственной Думе Российской Федерации приняли закон о запрете дискредитации участников так называемой "специальной военной операции" в Украине. Нарушителям закона грозит наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

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Об этом идет речь на сайте Госдумы РФ. Закон был принят в третьем чтении на пленарном заседании 14 марта 2023 года.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя принятый закон, заявил, что таким образом власти пытаются защитить тех россиян, которые участвуют в так называемой "спецоперации" в Украине. Чтобы не было как в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда "офицеры в форме старались не находиться в общественных местах".

Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые предусматривает этот закон, нормы об ответственности за общественные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, способствующих в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

При этом уголовное наказание наступает в случае, если нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

Напомним, что 20 сентября 2022 года в России увеличили срок тюремного заключения в случае дезертирства или неявки в военкомат по повестке с 7 до 10 лет. Отягощающим обстоятельством для российских призывников станет уклонение от обязанностей "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Россиянам такое положение дел очень не нравится. В некоторых городах граждане начали выходить на акции протеста, однако силовики тут же принялись их задерживать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) регулярно критикует российские власти и военное командование за "провальные действия в Украине". По его словам, в российской армии наблюдается большая проблема с боевым духом и настроением личного состава. Особенно это касается мобилизованных, откровенно не желающих воевать.

На основании этого всего Гиркин заключил, что Россия находится на пороге военного поражения. Он убежден, что неспособность диктатора Путина прислушаться к опытным воинам губительна для России.

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