"Об этом не говорят на росТВ": террорист Гиркин пожаловался на большую проблему в российской армии. Видео

В российской армии наблюдается большая проблема с боевым духом и настроем личного состава. Особенно это касается мобилизованных, которые откровенно не желают воевать.

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Об этом заявил российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в своем выступлении на встрече с последователями. Он признался, что знает много подтверждающих фактов, но озвучивать их не будет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В наших войсках настроение не очень хорошее, особенно среди мобилизованных. Но об этом не говорят по телевизору и не пишут блогеры. Я мог бы привести очень много интересных фактов, о которых я узнал, когда два месяца сам находился в прифронтовой зоне. Но я их не привожу. Даже не потому, что я чего-то боюсь, а потому что считаю, что их нельзя озвучивать, так как враг использует их в своей пропаганде", – сказал Гиркин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Гиркин признал, что Вооруженные силы Украины ликвидировали несколько сот военнослужащих РФ одним ударом по их базе в ПТУ №19 в Макеевке, когда те слушали новогоднее обращение Путина.

Также, по его словам, бравые ролики с показательными боями чеченских отрядов исчезли из пространства соцсети TikTok, поскольку они снимались на фоне побед российской армии. Сейчас никаких побед у путинских захватчиков нет, а снимать "видосики" под шквальным огнем артиллерийским, мягко говоря, неудобно.

На основании этого всего Гиркин заключил, что Россия находится на пороге военного поражения. Он убежден, что неспособность диктатора Путина прислушаться к опытным воинам губительна для России.

При этом сам Гиркин, которого якобы выдворили с фронта обратно в Москву, отказался поступать в ЧВК "Вагнер" после разборок с владельцем компании Евгением Пригожиным.

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