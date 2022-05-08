В России пригрозили уничтожить страны НАТО 'за полчаса', но сразу же пошли на попятную

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил уничтожить страны НАТО за пол часа с помощью ядерного оружия. При этом он сразу же добавил, что такой вариант развития событий опасен для всей планеты, поэтому его стоит откинуть.

Таким утверждением он поделился на своей странице в Telegram. Глава госпредприятия добавил, что РФ сражается с более сильным противником.

"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами", – пишет Рогозин.

Видео дня

Также он сообщил новую версию причины нападения России на Украину. Оказывается, Кремль борется не с "нацистским режимом" и не "освобождает Донбасс", как заявлялось ранее. РФ якобы "спасает" украинский народ от "оккупации НАТО". При этом Рогозин даже не допускает мысли о существовании независимой Украины.

"Само существование отдельной от России Украины неминуемо будет превращать ее в анти-Россию и плацдарм Запада для агрессии против нашего народа. Вот почему то, что мы называем Специальной военной операцией, выходит далеко за рамки ее первоначального смысла и географии", – заметил кремлевский чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рогозин пригрозил Илону Маску за помощь Украине.