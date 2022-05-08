В России пригрозили Маску за передачу Украине станций Starlink: придется отвечать по-взрослому

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компаний "SpaceX" и "Tesla" Илону Маску последствиями за помощь Украине. Он заявил, что американскому предпринимателю и миллиардеру "придется отвечать по-взрослому".

Что именно имеется ввиду под этими угрозами, Рогозин не объяснил. Данное заявление он выложил на своей Telegram-странице 8 мая.

Также глава "Роскосмоса" обвинил Маска в снабжении украинской армии установками спутникового интернета Starlink при содействии Пентагона.

"Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", –заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский предприниматель передал в распоряжение ЗСУ несколько установок спутникового интернета. Их распространили по всей территории Украины для обеспечения беспрерывной связи.