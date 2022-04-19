Интернет от Starlink Маска будет доступным всем украинцам: когда и при каких условиях

В Украине спутниковый интернет Starlink станет доступным для всех украинцев. Сейчас инженеры Госспецсвязи разрабатывают механизмы рабаты, при которых массовое использование интернета нового поколения не будет влиять на радиорелейное оборудование украинских военных.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи Украины на официальном сайте. Техническая возможность подключиться к спутниковому интернету есть и сейчас. Но если это сделать, могут возникнуть проблемы со связью для военных. Поэтому в первую очередь к Starlink подключают ограниченное количество объектов критической инфраструктуры.

"Эта проблема временная и связана с новизной техники от SpaceX. Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию", – отмечают в ведомстве.

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О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все украинцы и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее станции Starlink позволили быстро восстановить связь в некоторых пригородах Киева, освобожденных от российских оккупантов.

В Украину доставят еще 5 тыс. комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска. Профинансирует и доставит станции Агентство США по международному развитию.