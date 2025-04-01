В России при странных обстоятельствах застрелился олигарх и депутат 'Единой России': все подробности. Фото

В Челябинской области при загадочных обстоятельствах погиб 46-летний депутат "Единой России" и генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт. Он получил смертельное огнестрельное ранение в стрелковом клубе "Царская охота" в селе Долгосельское.

Видео дня

Об этом сообщают РосСМИ. По предварительным данным, Избрехт приехал на стрельбище вместе со своим водителем и охранником.

После завершения тренировки он решил проверить, разряжено ли его ружье Blaser. В этот момент раздался выстрел, который оказался для него роковым.

"Павел Избрехт был в Царской охоте с водителем. Когда директор завода уже закончил пристрелку нового ружья и собрался домой, вышел из машины, чтобы проверить, разряжена ли она. В результате раздался смертельный выстрел", – пишут росСМИ.

Инцидент произошел 1 апреля. На месте происшествия работают следователи, официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Избрехт руководил Челябинским цинковым заводом с 2014 года. С осени 2021 года он входил в Комитет по промышленной политике регионального собрания, а недавно был назначен председателем общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области.

Напомним, на временно оккупированной территории Донецкой области под городом Енакиево военнослужащий российской захватнической армии совершил самоубийство. Он взорвал себя гранатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!