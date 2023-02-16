В России при странных обстоятельствах погибла глава управления финобеспечения Минобороны в Западном военном округе

В России при странных обстоятельствах погибла глава управления финансового обеспечения Министерства обороны по Западному округу 58-летняя Марина Янкина. Ее нашли мертвой в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки.

Видео дня

Об этом сообщают издания Коммерсантъ и Фонтанка. О теле женщины под окнами дома на Замшиной улице сообщили 15 февраля около восьми утра.

Известно, что погибшая жила в этом доме. Позже на общем балконе подъезда на 16 этаже российские правоохранители обнаружили документы и личные вещи, которые принадлежат Янкиной.

Расследованием ее смерти занимается Следственный комитет. В качестве основной версии на данный момент рассматривается самоубийство.

Недавно в России покончил с собой генерал и бывший заместитель начальника Главного управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров. Именно он организовывал "охоту" на оппозиционеров и журналистов.

Напомним, в Беларуси совершил самоубийство высокопоставленный военный пенсионер Юрий Воробьев – бывший командир 61-й истребительной авиационной базы (ВАБ), дислоцирующейся на аэродроме в Барановичах. Полковник умер на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские миллиардеры и топ-менеджеры высочайшего уровня пропорционально умирают быстрее, чем российские оккупанты в Украине. Так, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину "загадочно" ушли жизни уже как минимум пять известных российских управленцев. В общей сложности топ-менеджеров такого уровня в РФ не более нескольких десятков. Поэтому борьба за влияние и ресурсы внутри России вполне может истребить их как класс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!