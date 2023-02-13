В России покончил с собой генерал, который организовывал ''охоту'' на оппозиционеров и журналистов

В России покончил с собой генерал и бывший заместитель начальника Главного управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров. Именно он организовывал "охоту" на оппозиционеров и журналистов.

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Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Тело Макарова утром понедельника обнаружила его жена в частном доме в селе Голиково (входит в городской округ Химки).

Рядом с мужчиной лежал пистолет. Его семью в настоящее время допрашивают в Следственном комитете РФ.

Известно, что в январе 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин отправил Макарова в отставку. Его родственники рассказывают, что после этого он "не знал, чем ему заниматься", и поэтому у него случилась депрессия.

Напомним, в Беларуси совершил самоубийство высокопоставленный военный пенсионер Юрий Воробьев – бывший командир 61-й истребительной авиационной базы (ВАБ), дислоцирующейся на аэродроме в Барановичах. Полковник умер на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские миллиардеры и топ-менеджеры высочайшего уровня пропорционально умирают быстрее, чем российские оккупанты в Украине. Так, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину "загадочно" ушли жизни уже как минимум пять известных российских управленцев. В общей сложности топ-менеджеров такого уровня в РФ не более нескольких десятков. Поэтому борьба за влияние и ресурсы внутри России вполне может истребить их как класс.

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