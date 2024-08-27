В России пожаловались на попытку прорыва ВСУ в Белгородской области: якобы идут бои

Кремлевские пропагандисты пожаловались, что украинские военнослужащие пытались прорваться в Белгородскую область. В РФ утверждают, что вблизи села Нехотеевка продолжается боевое столкновение между российскими пограничниками и украинскими военными.

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Некоторые пропагандисты утверждают, что атака началась около 8 утра и в ней якобы было задействовано до 200 бойцов ВСУ. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Целый ряд пропагандистских пабликов утверждают, что ВСУ атаковали утром в направлении села Нехотеевка. При этом данные о количестве бойцов разнятся – сообщается об участии в боях от 60 до 200 украинских военных.

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