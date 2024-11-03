В России пожаловались на атаку украинских БПЛА на три области

Российские оккупанты заявили, что в ночь на 3 ноября несколько регионов России атаковали украинские дроны-камикадзе. По легенде минобороны РФ дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.

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Под ударом оказались Ростовская, Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в минобороны России.

Террористическое ведомство в привычной для себя манере заявило, что "киевский режим" пытался совершить "террористическую атаку" c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Оккупанты утверждают, что 16 БПЛА якобы сбили над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пожаловался, что взрывы прогремели в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Чиновник утверждает, что пострадавших и повреждений на земле нет.

Напомним, в России пожаловались на очередную атаку украинских дронов. На этот раз в ночь на 1 ноября под ударом Сил обороны оказалась нефтебаза в Ставропольском крае РФ.

Ранее сообщалось, что утром 29 октября на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, Чечня, произошла атака БПЛА. По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, БПЛА попал в крышу пустого здания на территории учебного центра, что привело к возгоранию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 октября в РФ также жаловались на атаку БПЛА, в районе Мичуринского НПЗ в Тамбовской области произошел пожар. Всего на территории региона было зафиксировано 11 дронов.

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