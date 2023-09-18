В России пожаловались на атаку дрона на нефтебазу в Рязанской области: подробности

В России заявили о попытке атаки на нефтебазу "Роснефти" в Рязанской области. БПЛА самолетного типа якобы попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина.

Пропагандисты заверили, что дрон лишь оставил небольшую вмятину на резервуаре. Как пишут росСМИ, атака произошла в 4:30 17 сентября на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе.

На данный момент россияне выясняют, откуда был запущен БПЛА.

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Напомним, ранее руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов назвал три основных цели Украины во время ударов дронами-камикадзе по оккупантам на территории России и Крыма. По его словам, это уничтожение систем ПВО, авиации и повреждение военно-производственных мощностей страны-агрессора.

Кроме того, имеет место психологическая цель этих атак. Речь идет о том, что обстрел должен вызывать беспокойство среди населения и нарушать нормальные экономические процессы внутри России. К примеру, закрытие больших аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве стало уже регулярным явлением.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в РФ заявили, что отразили очередную "террористическую атаку" Украины на Белгородскую область. Россиянам снова привиделся "БПЛА самолетного типа", который "сбила система ПВО".

– В Орловской области РФ 17 сентября пожаловались на очередную атаку дронов якобы со стороны Украины. После заявлений об уничтожении БПЛА под Москвой они признали ЧП на нефтебазе в 400 км от столицы.

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