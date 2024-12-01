В России пожаловались на атаки десятков беспилотников в четырех областях: что известно

В ночь на 1 декабря несколько регионов России были атакованы беспилотниками. Речь идет о Калужской и Брянской областях.

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Об этом сообщает Минобороны РФ и российские СМИ. По словам россиян, противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 украинских БПЛА.

В Минобороны РФ утверждают, что средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотников: 20 над Брянской областью, семь – над Калужской, а также по одному над Смоленской и Курской по областям.

Губернатор Брянской области утверждает, что в Стародубском муниципальном округе в результате атаки беспилотника полностью разрушен жилой дом. Он также отметил, что повреждения получили другие многоквартирные дома, там выбиты стекла и повреждены балконы и фасады.

В российских Telegram-каналах отмечается, что Богомаз назвал атаку дронов на Брянскую область массированной. Ранее он сообщал о якобы сбитых 10 беспилотниках, а впоследствии заявил об уничтожении еще 8.

По словам губернатора Калужской области, в Малоярославецком районе силами ПВО был сбит беспилотник, в результате падения дрона возник пожар на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки.

Там указали, что на месте работают все соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 ноября в России заявили об очередной массированной атаке беспилотников по объектам на ее территории. Украинские дроны якобы атаковали Московскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую и Тульскую области. В то же время в Минобороны РФ утверждают, что все БПЛА были уничтожены.

В РФ говорят, что с 00:30 до 01:10 украинские беспилотники совершили атаки на Брянск и Брянский район. Официальные источники Брянска сообщают о сбитии 26 дронов самолетного типа. Также около 3:00 сообщалось об уничтожении украинских БПЛА в Раменском и Павлово-Посадском районах Московской области.

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