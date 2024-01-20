В России пожаловались, что пришлось защищать Брянскую область от украинского БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пожаловался, что в ночь на 20 января неизвестные БПЛА атаковали регион. По его словам, к атаке на Брянщину якобы причастна Украина.

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Чиновник выдал, что российские силы противовоздушной обороны "уничтожили" дрон. Об этом Богомаз заявил в своем Telegram-канале.

Брянский губернатор заявил, что над Клинцовским районом был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При этом он добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет.

В то же время российский чиновник написал, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Пропагандистские Telegram-каналы заявили, что взрывы в Клинцах прогремели около 6:30 утра. Местные жители в комментариях заявили, что не верят в слова губернатора об "успешной" работе противовоздушной обороне.

Россияне упрекнули местные чиновников, что накануне 19 января им также рассказывали, что ПВО "все сбило", но на самом деле в Брянской области сгорела нефтебаза.

Напомним, ночью 19 января беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы Брянской области РФ – там вспыхнул мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить. Операцию провело Главное управление разведки украинского Минобороны.

Ранее сообщалось, что под ударом был Тамбовский пороховой завод в России. По словам пропагандистов, дрон упал на площадку возле цеха по смешиванию. Говорят, обошлось "без пострадавших и разрушений".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 января украинские БПЛА атаковали российскую нефтебазу под Санкт-Петербургом. Операцию тоже провело ГУР МО Украины, хотя власти страна-агрессор скрывают данные о поражении объекта.

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