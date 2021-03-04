В России послу Сирии вручили флаг 'ДНР'. Видео

В России послу Сирийской Арабской Республики в РФ Рияду Хаддаду вручили флаг непризнанной "Донецкой Народной Республики" ("ДНР"). Сделал это донбасский военный корреспондент по прозвищу "Индеец".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский пропагандист Семен Пегов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу подарить Вам флаг "Донецкой Народной Республики". Это для Вас от нашей республики, Донбасс и Сирия сражаются за одно и мы победим. Вам победы и Вам удачи", – сказал "Индеец" послу.

Пегов отметил, что Сирия первой из стран Ближнего Востока признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, это государство поддержало оккупацию Крыма Россией.

"Так что сирийцы те еще ватники, глядишь и донбасские республики признают раньше Москвы. По крайней мере первые шаги к установлению дипломатических отношений уже сделаны!" – заявил пропагандист.

Напомним, независимость "ДНР" на сегодня признала только частично признанная Республика Южная Осетия.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари "ДНР" под видом противодействия распространению коронавируса решили изменить правила въезда на оккупированную территорию.