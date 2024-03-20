В России после 'выборов' Путина решили увеличить армию: Шойгу раскрыл подробности

В России после переназначения на пост президента Владимира Путина заявили о планах по увеличению российской армии. В государстве-агрессоре объявили о создании "армейского корпуса, мотострелковой дивизии, "Днепровской речной флотилии" и бригады речных катеров".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Полет фантазии оккупантов раскинулся еще дальше: до конца года они обещают сформировать две общевойсковые армии и три десятка соединений.

С выступлением на тему "усиление российской армии" Шойгу "гастролировал" на заседании коллегии МО РФ. Присутствующих он поражал рассказом о достижениях российских властей в "поступательном развитии вооруженных сил и повышении боевых возможностей России".

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие вооруженных сил России и повышение ее боевых возможностей. Сформирован армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", – отрапортовал глава "оборонного" ведомства государства-агрессора.

Более того: в фантазиях Шойгу до конца года российская армия увеличится на десятки новых соединений.

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Продолжим совершенствование боевого численного состав российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", – заявил министр обороны РФ.

Каким образом и где, при том, что ежедневно на полях сражений в Украине из строя выбывают около тысячи российских оккупантов, Путин с Шойгу наберут новое "мясо" для наполнения обещанных "тридцати соединений", последний не уточнил.

Согласно публикациям в российских пропагандистских СМИ, численность бригад в российской армии составляет от 1 до 4 тыс. военнослужащих, в дивизию же входят от 4,5 до 22 тысяч солдат. А армия в России состоит из 2-10 дивизий различных родов войск, численность личного состава варьируется от 200 тыс до 1 миллиона человек.

Так что, похоже, россиянам, которые радостно шли на избирательные участки 15-17 марта, пора собирать вещи и ждать новой "мобилизации".

Тем временем воины Сил обороны Украины также трудятся над "совершенствованием боевого численного состава российской армии". Только за 19 марта на линии фронта защитники отминусовали около 700 оккупантов и десятки единиц техники. Общие потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения на утро 20 марта превысили 433 тысячи.

Только за четыре последних месяца боев под Авдеевкой враг потерял более 45 000 тыс. военных. А это – минимум 11 бригад или по меньшей мере две дивизии – согласно данным о максимальной численности этих формирований в современных ВС РФ.