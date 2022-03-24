Данилов – об 'исчезновении' Шойгу и главных силовиков: 'выясняют отношения' и обвиняют друг друга в провале наступления на Украину

"Исчезновение" министра обороны России и других силовиков может свидетельствовать о том, они "выясняют отношения". Предполагается, что они обвиняют друг друга в провале наступления на Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, ФСБ перекладывает ответственность на военных, а те – на другие структуры.

Данилов подчеркнул, что среди людей, которые в России исчезли из поля зрения, не только Шойгу, но и ряд генералов.

"Там не только Шойгу. Там много генералов уже не выходят на связь, многих генералов поменяли. Они думают, что с новыми силами смогут что-то изменить", - сказал секретарь СНБО, добавив, что это не поможет.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что с российских федеральных каналов "исчезли" ключевые представители силового блока РФ, в частности министр обороны Сергей Шойгу – его последний раз видели 11 марта.

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