В России понимают, что победы не будет, но делают особую ставку: в ГУР объяснили, на что надеются элиты РФ

На этом этапе войны российские элиты уже не верят в победу Москвы, однако все еще надеются на "ничью". Влиятельные жители страны-агрессора в то же время не готовы к сопротивлению правящему режиму.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов. Он сказал, что в успех российских военных не верит большинство имеющих влияние людей в РФ.

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты – это уже давно понятно", – сказал представитель ГУР.

Несмотря на понимание того, что победы на поле боя не будет, готовности к активному сопротивлению у россиян нет. Хотя, как сказал Юсов, некоторые уже согласны на сотрудничество с Украиной в попытках защитить собственные интересы.

"Максимум пока – в основном готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям", – заявил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что активно работают над освобождением РФ от режима диктатора Владимира Путина. Они рассказали, что 6 апреля провели учения в Брянской области и пообщались с местными жителями.

–Губернатор Брянской области Александр Богомаз отрапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ". Но, по словам бойцов, "победы" губернатора – это ложь.

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