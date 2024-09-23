В России покончил с жизнью командир Центра связи ВКС в Подмосковье: в сети раскрыли подробности

В России кончил с жизнью командир Центра связи ВКС в Подмосковье Юрий Анненков. Его тело было обнаружено в конце прошлой недели в лесополосе в Балашихе.

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Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. "Труп начальника узла связи воинской части 43431 Юрий Анненков был обнаружен в конце прошлой недели в лесополосе в Балашихе", - говорится в сообщении.

По данным источников канала, рядом с телом нашли три пустых бутылки водки и упаковки от таблеток. Родные обнаружили предсмертную записку, в которой он выражает отчаяние и прощается.

Примечательно, что самоубийство случилось на фоне конфликта с командованием части. В последнее время Анненков страдал глубокой депрессией, жалуясь на невыносимые условия службы, отсутствие отдыха и неудовлетворительное поведение руководства. Коллеги и родственники Анненкова ждут, когда их вызовут для объяснений, чтобы узнать обстоятельства самоубийства и ситуацию в части, включая возможные преступные приказы командиров.

Анненков служил в ВКС около 20 лет и пытался противостоять возросшему с началом полномасштабной войны в Украине хаосу.

Напомним, российские власти задержали главу парка "Патриот" министерства обороны РФ Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника управления инновационного развития этого ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Им предъявлены обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным людям в Украине.

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