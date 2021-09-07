В России показали видео допроса подозреваемых в диверсии в Крыму: США требуют прекратить репрессии

Федеральная служба безопасности РФ показала видео, на котором показала задержанных крымских татар. Их обвинили в подрыве газопровода во районе н.п. Перевальное временно оккупированного Крыма.

Помимо крымчан, ФСБ обвинила в "теракте" территориальное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне. Российские спецслужбы сообщили, что были задержаны жители Крыма: – посредник – заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, и якобы исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы.

На записи показаны двое мужчин. Один из них представился как Ахтемов Асан Исламович 1989 года рождения. Его лицо было скрыто. По его рассказу, он якобы приехал в Херсон, где встретился с неким Саидом. Крымчанину якобы сказали "сделать плохую вещь с газовой трубой".

Видео дня

Мужчина на видео говорил, что его сообщник заложил "бомбу" возле трубы. Позже ему позвонил Саид, сказав, что взрыв произошел. Потом он удалил переписку с кураторами.

Второй мужчина на видео представился как Ахтемов Азиз Искандерович 1996 года рождения. Он также рассказал о подготовке и совершении "диверсии".

По версии ФСБ, "диверсантам" должны были заплатить 2 тысячи долларов. Организаторами диверсии российские спецслужбы считают: Риза Ягьяев-Велиулаев и украинских разведчиков Максим Мартынюк и Виктор Зелинский. А санкцию на "теракт" якобы дал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Задержанным в РФ грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.

Напомним, что в Симферополе 4 сентября сотрудники ФСБ России ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма. Всего силовики задержали более 40 человек.

Позже Джелялову избрали меру пресечения. Суд в оккупированном Россией Крыму отправил его под стражу на два месяца.

США осудили задержание Джеляла, о чем говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. Он заявил, что российские силовики провели карательные рейды против Меджлиса и его руководства.

"США решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымскотатарского меджлиса Наримана Джеляла и не менее 45 других крымских татар на русском оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа в Крыму силовики устроили обыски в домах крымских татар. Обыски проходили у местных активистов, а также у имама.