В России показали изображение нового истребителя: в прицеле – похожий на Defender корабль

Страна-агрессор Россия вскоре представит новый однодвигательный истребитель. На схематическом изображении на его прицеле изобразили корабль, похожий на британский эсминец Defender.

Фото было опубликовано на странице государственной корпорации Ростех в Facebook. Источник в военно-промышленном комплексе объяснил, что, исходя из этого становится понятно, что новый истребитель сможет поражать цели и на земле, и на воде, пишет ТАСС.

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Уточняется, что на модели изображена деталь самолета, похожая на оптико-электронную прицельную систему.

"Черные чехлы – это очень заманчиво, но детали всегда интереснее", – подписали фото в соцсети, добавив к нему тег "шах и мат".

Самолет будет представлен уже во вторник, 20 июля. Известно, что он сможет развивать сверхзвуковую скорость, а также малозаметен для радиолокационных приборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 июня военные РФ открыли якобы предупредительный огонь по курсу эсминца Defender Великобритании. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы по их эсминцу Defender в Черном море. Там выразили уверенность, что это были учения.

Премьер Великобритании заявил, что эсминец королевского военно-морского флота законно находился в Черном море вблизи Крыма. Лондон не признает аннексию полуострова Россией и рассматривает маршрут своего судна как проход в украинских водах.