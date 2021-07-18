В России показали изображение нового истребителя: в прицеле – похожий на Defender корабль

София Закревская
София Закревская
Новости России
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В России показали изображение нового истребителя: в прицеле – похожий на Defender корабль

Страна-агрессор Россия вскоре представит новый однодвигательный истребитель. На схематическом изображении на его прицеле изобразили корабль, похожий на британский эсминец Defender.

Фото было опубликовано на странице государственной корпорации Ростех в Facebook. Источник в военно-промышленном комплексе объяснил, что, исходя из этого становится понятно, что новый истребитель сможет поражать цели и на земле, и на воде, пишет ТАСС.

Рендерное изображение прицела нового самолета.
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Уточняется, что на модели изображена деталь самолета, похожая на оптико-электронную прицельную систему.

"Черные чехлы – это очень заманчиво, но детали всегда интереснее", – подписали фото в соцсети, добавив к нему тег "шах и мат".

Самолет будет представлен уже во вторник, 20 июля. Известно, что он сможет развивать сверхзвуковую скорость, а также малозаметен для радиолокационных приборов.

Так будет выглядеть новый самолет.
Скриншот.

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