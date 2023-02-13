В России похвастались разработкой собственного БПЛА и оконфузились: такой же продается на AliExpress. Фото и видео

Губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко заявил, что российские инженеры "создали" беспилотник самолётного типа с вертикальным взлетом, и похвастался его испытаниями. Однако экстаз потребителей российской пропаганды длился недолго – такой же БПЛА обнаружили в продаже на популярном китайском маркетплейсе AliExpress.

Видео дня

Единственное на что удосужились российские "инженеры" – закрасили оригинальное название дрона, так же, как и в ситуации с иранскими дронами-камикадзе. Видео с "отечественным" дроном распространили российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Выдуманные "разработчики" обещают поставлять оккупационной армии РФ десятки таких дронов. Сейчас в России утверждают, что выпустили (купили на AliExpress) 45 таких устройств. В планы страны-террориста входит приобретение еще около 100 БПЛА.

На видео, где "испытатели" расхваливают купленный китайский дрон, также "засветился" пульт дистанционного управления. Это устройство без проблем можно приобрести на маркетплейсе.

Примечательно, что меню в пульте управления полностью на английском языке. Почему "отечественные инженеры" решились на такой шаг, россиянам, очевидно, никто не рассказал.

Стоит отметить, что покупка на AliExpress такого дрона вместе с пультом управления обойдется примерно в 500 тыс. гривен. Цена варьируется в зависимости от комплектации.

Напомним, "вторая армия мира", которая, очевидно, уже первая по количеству "двухсотых", в боях с ВСУ "уничтожила" БМП Bradley, которых еще нет на вооружении у Украины.

Ранее сообщалось, что пропагандистские СМИ России распространили очередной фейк – на этот раз о масштабных потерях украинской армии на фронте. При этом они сослались на статистику, полученную от Ведомства разведки и специальных задач Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском минобороны отчитались о том, что "уничтожили" в Украине больше HIMARS, чем США успели передать Киеву.

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