В России похвастались ракетным ударом по Краматорску, где в результате атаки погибли три человека

В министерстве обороны РФ похвастались ударом по Краматорску Донецкой области, который был нанесен 1 февраля. Там заявили, что в результате атаки якобы были уничтожены американские системы М-142 HIMARS и М-270 MLRS.

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Об этом рассказали в сводке российского оборонного ведомства 2 февраля. На самом деле ракета оккупантов попала в жилой многоэтажный дом, унеся жизни как минимум троих человек, еще 20 получили ранения.

"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США", – соврали в официальной сводке.

Кроме того, в минобороны РФ заверили, что российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников возле Голиково и Кременной на временно оккупированной Луганщине, а также у Берестового в Харьковской области и Песчаного в Херсонской области.

Напомним: житель Краматорска рассказал, что 1 февраля около 21:00 в городе прозвучал мощный взрыв. По меньшей мере один подъезд жилой многоэтажки разрушен. Под его руинами были слышны крики людей.

По предварительной информации областной полиции, три человека погибли, еще 20 получили ранения. Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. Удар, как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, был нанесен ракетой "Искандер".

"Это преступление российских оккупантов против гражданского населения – очередное свидетельство того, что находиться на территории Донецкой области крайне опасно. Более того, возвращаться тем, кто уехал в другие области Украины. Позаботьтесь о себе и своих близких. Сохранить жизнь – это сейчас первоочередная задача", – написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупационные войска РФ 2 февраля нанесли новый удар по Краматорску на Донетчине. Захватчики нанесли два ракетных удара по жилой застройке в центре города;

– одной из жертв российского ракетного удара по Краматорску стала 47-летняя директор местной школы Анна Валерьевна Бородавкина. Женщина жила в доме, который 1 февраля разрушил удар оккупантов.

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