В России похоронили как героев ликвидированных в Украине вагнеровцев: сидели за убийство ребенка, бабушки и беременной женщины. Фото

В стране-агрессоре России, которая напала на Украину, похоронили как "героев" ликвидированных украинскими военными наемников из частной военной компании "Вагнер". Бывших зэков, сидевших за жестокие убийства, завербовали в "Вагнер", а потом кинули на убой в бои против защитников Украины.

Видео дня

Telegram-канал "Крымский ветер" рассказал, о бывших российских заключенных Сергее Кощееве, Игоре Петрове и Захаре Лошакове, которые из колоний отправились на войну и были ликвидированы. Биографии вагнеровцев, которых в РФ теперь считают "героями", ужасают – все они были приговорены к долгому заключению за убийства.

Так, 39-летний Сергей Кощеев из Пермского края избил до состояния комы старшую дочь своей сожительницы, ей на тот момент было всего два года. После этого он убил младшую, годовалую, дочь женщины. Вагнеровца ликвидировали под Бахмутом. В России он "удостоен" медалью "За отвагу" и "Черным крестом Вагнера".

Вагнеровец Игорь Петров из Астраханской области убил 85-летнюю пенсионерку. За этого его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Захар Лошаков из Республики Алтай выстрелом в голову застрелил свою беременную сожительницу. Бывшего зэка уничтожили на войне в Украине.

"Все трое были приговорены к долгому тюремному заключению и погибли на войне в Украине. А после были похоронены у себя на родине, как герои. Жесть. Таких героев даже злейшему врагу не пожелаешь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Архангельской области РФ Дмитрий Сидоров, который пытался убить свою жену. В РФ назвали его героем и похоронили с почестями.