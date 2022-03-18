В России похоронили группу ОМОНовцев, ликвидированных в Украине: в списке есть подполковники

Екатерина Белоброва
Новости России
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В России похоронили группу ОМОНовцев, ликвидированных в Украине: в списке есть подполковники
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18 марта в Успенском соборе города Владимир в России прошли массовые похороны группы силовиков из Росгвардии, убитых украинскими защитниками. Среди тех, кто погиб, оказались и два военнослужащих высшего звена – в звании подполковников.

Об этом сообщили в российском издании "Медиазона", получившем статус иностранного агента. Фамилия одного подполковника, служившего в подразделении "СОБР" – Илья Пяткин, другой возглавлял ОМОН – Роман Рябов.

Имена остальных покойников, которые совершенно справедливо были убиты во время того, как проводили захватническую "спецоперацию", журналистам предпочли не называть. Поскольку участие боевиков остается делом под грифом "совершенно секретно" даже после их смерти.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников указал, что в России скоро не останется населенных пунктов, где бы не хоронили оккупантов, возвращенных в мешках и ящиках с Украины.

В России похоронили группу ОМОНовцев, ликвидированных в Украине: в списке есть подполковники

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