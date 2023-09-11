В России подросток в маске и с ножом совершил нападение на школу: есть раненые

В хуторе Красный Десант Ростовской области (РФ) на местную школу напал 15-летний подросток, девятиклассника этого учреждения. Ножевые ранения получили четыре человека.

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Инцидент утром 11 сентября подтвердил губернатор региона Василий Голубев. Он рассказал, что несовершеннолетний спрятал лицо под маской и пытался зайти в школу с ножом.

Ранения получили взрослые: трои сотрудника учебного учреждения и родственник одного из учеников. Дети не пострадали.

Подросток был задержан очевидцами. "Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием", – утверждает Голубев.

Российские Telegram-каналы пишут, что, пока спецслужбы приехали на место, парня скрутили родители учеников.

Самые тяжелые ранения – пять ножевых – получил мужчина по фамилии Козыренко. Предварительно, это дедушка, который привел свою внучку-первоклассницу в школу. Мужчину госпитализировали.

Также пострадала вахтер Лариса Шаховая и учительница Юлия Науменко. У женщин порезы рук. У самого подростка также порезаны руки. Именно вахтерша увидела подростка в маске первой. Она нажала на тревожную кнопку, но та не сработала.

По некоторым данным, после произошедшего у девятиклассника, у которого есть проблемы со здоровьем, случился приступ эпилепсии.

Как писал OBOZREVATEL, за день до этого замглавы совбеза РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев пригрозил США "новым терактом в стиле 11 сентября, но с атомной или биологической составляющей" и даже ядерным ударом.

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