В России подросток с молотком устроил бойню в школе: есть пострадавшие

В России в одной из школ в Челябинске ученик пришел с молотком в учебное заведение и устроил бойню. В результате нападения пострадали три школьника и учитель.

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Нападающим оказался 13-летний подросток семиклассник.

Как сообщается, в школе в Челябинске школьник пришел в школу с молотком и напал на других учеников и учителя.

Среди пострадавших – дети из его класса, они были госпитализированы. Одна из пострадавших в результате нападения 13-летняя девочка находится в коме.

Остальные двое пострадавших мальчиков также находятся в больнице в тяжелом состоянии. У детей травмы головы и сломанные пальцы на руках.

"Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие", – сообщил глава региона Алексей Текслер.

Напомним, что в прошлом году в хуторе Красный Десант Ростовской области (РФ) на местную школу напал 15-летний подросток, девятиклассник этого учреждения, отец которого участвовал в преступной неспровоцированной войне против Украины. Ножевые ранения получили четыре человека.

Также 7 декабря 2023 года в школе города Брянск (РФ) восьмиклассница устроила стрельбу. В результате происшествия ранения получили несколько человек. Сама же школьница покончила с собой.

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