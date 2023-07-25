В России подняли призывной возраст и штрафы за неявку в военкомат: что грозит уклонистам

Госдума РФ во вторник, 25 июля, приняла в окончательном III чтении закон о повышении предела призывного возраста с 27 до 30 лет. Также принят закон о повышении штрафов за неявку по повестке – до 30 тысяч рублей (около 12,2 тыс. грн).

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А юридическим лицам страны-агрессора за несодействие призыву грозит до 500 тыс. рублей (202,5 тыс. грн) штрафа. Как сообщают российские СМИ, нижняя планка призывного возраста в РФ останется прежней – 18 лет.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года без переходного периода, поскольку соответствующая поправка была отклонена российскими депутатами.

Кроме того, принята поправка о запрете выезжать из РФ в случае получения повестки из военкомата, в том числе по месту работы или учебы.

А медицинские и общеобразовательные учреждения обязали предоставлять в электронном виде данные граждан для ведения воинского учета.

Глава комитета думы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии кремлевским пропагандистам, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под действие новых норм о призывном возрасте.

По его словам, повышение призывного возраста связано с демографической ситуацией в РФ, а закон написан "под большую войну, под общую мобилизацию".

"Демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция. ...Этот закон (о мобилизации) написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать", – припугнул он.

Картаполов добавил, что весной 2023 года было призвано 147 тыс. россиян, и "для того, чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для военных в запасе до 65 лет. В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что это говорит об огромных мобилизационных проблемах РФ.

Напомним также, в России начали активно готовить к войне детей, открывают военные центры и военно-патриотические лагеря. Несовершеннолетних учат пользоваться оружием и ножевому бою.

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