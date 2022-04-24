В России под блокировку попал самый популярный шахматный сайт: ранее там появилась ссылка на пост о войне в Украине

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры РФ заблокировал самый популярный в стране шахматный сайт chess.com. Ситуация возникла из-за того, что ресурс заменил флаг России на ссылку с постом о войне в Украине.

С начала вооруженной агрессии Кремля сайт показал активную проукраинскую позицию. На ресурсе появились материалы об игроках с Украины, а также о самой ситуации в стране. Разработчики платформы внедрили ограничения для граждан РФ и Беларуси, а также блокировал некоторых пользователей. Среди них – известный гроссмейстер Сергей Карякин. Мужчина попал под санкции сайта из-за поддержки войны.

На самом деле Роскомнадзор внес в "черный список" только две страницы сайта. Однако, из-за того что блокировка осуществляется по HTTPS, в РФ не доступна вся платформа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России запретили Instagram, Twitter и заговорили о блокировке YouTube.