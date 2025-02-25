В России планируют решить проблему рабочей силы на предприятиях ВПК за счет принудительного труда солдат-срочников – ЦПД

В России ищут пути решения дефицита рабочей силы на предприятиях военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Обсуждается возможность отправки на российские заводы срочников, что позволит РФ сэкономить немало средств.

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Такую идею в Госдуме РФ выдвинули депутаты ЛДПР. Подробности сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины.

По данным ЦПД, в Госдуме РФ рассматривают возможность решить проблему рабочей силы на предприятиях ВПК за счет принудительного труда солдат-срочников. Законопроект, согласно которому работу на оборонном заводе могут приравнять к альтернативной службе в армии, предложили депутаты от ЛДПР, которую в свое время возглавлял одиозный российский политик Владимир Жириновский.

"Несмотря на заявления роспропаганды о стремлении к миру, Кремль пытается наращивать производство вооружений, но сталкивается с острой нехваткой рабочих рук. В отличие от наемных рабочих, принудительный труд срочников на альтернативной службе будет стоить российскому бюджету намного дешевле. К тому же это откроет возможности для злоупотреблений и принудительного привлечения любого количества рабочих", – отметили в ЦПД.

Напомним, ранее в ЦПД сообщили, что в России срочников от 18 лет поощряют заключать контракты и бросают на войну против Украины. Им обещают значительные финансовые выплаты, не предупреждая о том, что через несколько недель после подписания контрактов они окажутся на передовой.

Также в ЦПД заявили, что операции со взрывами в ТЦК курируют российские спецслужбы. В последнее время такие случаи в Украине участились.

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