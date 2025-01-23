В России срочников от 18 лет поощряют заключать контракты и бросают на войну против Украины – ЦПД

В стране-агрессоре РФ ведут активную работу по поощрению россиян переходить со срочной на контрактную службу в армии. Таким образом там пытаются привлечь как можно больше личного состава для участия в войне против Украины.

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Молодых людей от 18 лет призывают подписывать контракты, обещая только деньги. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, причиной такой агитации является снижение в России количества добровольцев-контрактников и рост их возрастной категории. Еще одним фактором стали потери, которые ВС РФ понесут в боях против украинских Сил обороны.

"Идет активное поощрение срочников от 18 лет заключать контракты с последующим отправлением в зону боевых действий. Фактически стоит задача перед командирами обеспечить переход молодых срочников на контракт", – пишет Коваленко.

Он добавил, что таких "добровольцев" бросают в бой в первые недели после подписания контракта. Хотя фактически о скором участии в реальных боестолкновениях не предупреждают, обещая только деньги.

"Российским матерям стоит задуматься над тем, как их психологически юными отпрысками латают дыры на фронте в так называемой "сво", – отметил представитель ЦПД.

Ранее стало известно, что во временно захваченных городах Украины местные "администрации" начали формировать списки людей, которых планируют призвать в ряды оккупационной армии РФ. Таким образом Кремль задумал пополнить количество личного состава в своих преступных войсках за счет украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно Россия продолжает долгосрочные усилия по формированию своего кадрового резерва с организациями так называемого всероссийского казачьего сообщества. Она намерена создать хорошо обученные группы для защиты Кремля в случае возможного будущего частичного призыва российских резервистов.

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