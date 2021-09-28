В России пешеходный мост рухнул на авто, есть погибшие. Видео

В России на дороге Р-242 Пермь – Екатеринбург грузовик MAN ехал с неопущенным кузовом и врезался в пешеходный мост. В результате столкновения мост обрушился на "Газель", которая ехала по встречке.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС, в результате ДТП погибли два человека – водитель "Мана" и "Газели". Происшествие случилось в ночь на 28 сентября.

Из-за аварии на дороге было перекрыто движение в обоих направлениях, машины ехали в объезд через поселки Платошино и Кукуштан. На месте ДТП работала полиция, чтобы установить все обстоятельства.

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