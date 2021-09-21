В России попал в ДТП автобус, который ехал с оккупированного Донбасса: погибли три человека. Фото

Вечером 20 сентября под Новошахтинском Ростовской области РФ столкнулись фура и микроавтобус. Последний ехал из оккупированной Горловки Донецкой области в Белгород.

Об этом сообщается на сайте администрации Новошахтинска. В результате ДТП погибли три пассажира микроавтобуса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего в авто на момент аварии находилось 17 пассажиров и два водителя. Двое пассажиров погибли на месте, а четверых госпитализировали. Позднее еще один пострадавший умер в больнице.

11 пассажиров и водители микроавтобуса размещены в общежитии в Новошахтинске, откуда их заберет высланный перевозчиком транспорт.

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