В России попал в ДТП автобус, который ехал с оккупированного Донбасса: погибли три человека. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
2 минуты
1,1 т.
Произошло столкновение с фурой

Вечером 20 сентября под Новошахтинском Ростовской области РФ столкнулись фура и микроавтобус. Последний ехал из оккупированной Горловки Донецкой области в Белгород.

Об этом сообщается на сайте администрации Новошахтинска. В результате ДТП погибли три пассажира микроавтобуса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего в авто на момент аварии находилось 17 пассажиров и два водителя. Двое пассажиров погибли на месте, а четверых госпитализировали. Позднее еще один пострадавший умер в больнице.

11 пассажиров и водители микроавтобуса размещены в общежитии в Новошахтинске, откуда их заберет высланный перевозчиком транспорт.

Видео дня

ДТП произошло между поселками Самбек и Красный. На месте происшествия работали службы экстренного реагирования России.

ДТП произошло между поселками Самбек и Красный
Столкнулись фура и микроавтобус
Погибли три человека
В авто находилось 17 пассажиров и два водителя
Двое пассажиров погибли на месте, один в больнице

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине 21 сентября произошла авария с участием Hyundai IX35 и Volkswagen Рolo. В результате ДТП погибла женщина-водитель последнего авто.

На Буковине в ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса погибли два человека.

В Днепре произошло ДТП при участии пьяного водителя, который ехал с пассажиром. Несмотря на серьезные повреждения головы и транспортного средства, виновник аварии пытался сбежать с места происшествия.

РоссиясмертьДТП