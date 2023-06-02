В России отреагировали на слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО и заговорили о 'ключевом приоритете'

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев ожидает приглашения в НАТО уже в 2023 году. Москва расценивает стремление Украины обезопаситься от агрессивного соседа как "неготовность и неспособность" к мирным переговорам.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выдал, что членство Украины в НАТО угрожает России, которая якобы вторглась в соседнюю страну, чтобы не допустить присоединения Украины к Альянсу и заявил, что Киев и Запад обязаны учитывать интересы РФ..

В Москве снова устроили истерику по поводу планов Украины вступить в НАТО.

"Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров", – сказал Песков.

Представитель государства-агрессора, которое в феврале 2022 года начинало полномасштабное вторжение в Украину под предлогом требований к НАТО "вернуться на границы 1997 года", сейчас пытается уверить, что РФ якобы всегда настаивала исключительно на дальнейшем нерасширении Альянса, в частности, путем принятия в свой состав Украины.

"Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает расширение Альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Конечно, это один из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно осознают это", – сказал он.

При этом, по словам Пескова, Кремль возомнил, что кто-то будет учитывать интересы агрессора, проигрывающего войну на поле боя, в том, каким именно образом будет завершена война. "Хотелки" РФ, по словам Пескова, должны стать "приоритетом" при определении условий завершения войны.

"Мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше экспертных обсуждений, заявлений представителей европейских стран - пока абстрактных, но рассуждений - о некоем мирном процессе. Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

По его словам, на данный момент РФ "не видит предпосылок для диалога с Украиной".

Напомним, 1 июня президент Зеленский озвучил ожидания от июльского саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, по итогам этого мероприятия наша страна ожидает "четкого приглашения Украины к членству".

Глава государства также отметил, что границы безопасности в Европе с 24 февраля 2022 года – это "границы нашей с вами решимости и способности действовать вместе".

"Насколько можем отвергнуть сомнения – ровно настолько можем отвергнуть зло агрессии. Этот год – для решений", – сказал президент.