В России отдали под суд священника из деревни под Костромой за антивоенную проповедь

В российской деревне Карабаново под Костромой задержали настоятеля церкви Воскресения Христова Иоанна Бурдина. Священника будут судить за антивоенные высказывания во время проповеди, которую он прочел в Прощеное воскресенье, 6 марта.

Об этом в Twitter написал журналист Русской службы BBC Андрей Захаров, которого российские власти считают иностранным агентом. Судить священнослужителя будут 7 марта, заседание назначено на 9:20.

Его арестовали сразу после службы, полицейские составили на священника протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП. Его обвиняют в том, что он якобы дискредитировал Вооруженные силы РФ.

В документе сказано, что настоятель "внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)".

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Помимо этого, Бурдина хотят привлечь к ответственности за ссылку на петицию "Нет войне" на сайте Change.org, размещенную на странице прихода в сети.

Напомним: в РФ приняли поправку в Уголовный кодекс, согласно которой на срок до 15 лет будут сажать тех россиян, которые расскажут правду о войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких крупных городах Российской Федерации 6 марта люди вышли на антивоенные митинги. Разгонять их сотрудники силовых структур начали с первых минут после начала акций.

Вскоре в сети обнародовали аудиозапись допроса 26-летней девушки, задержанной во время протестов против войны, которую Россия развязала против Украины. На записи слышно угрозы физической расправой, избиение и унижение со стороны полицейских.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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