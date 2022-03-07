'Вы враги народа': появилась запись допроса и избиения российскими силовиками задержанной на протестах девушки. Аудио

В сети обнародовали аудио запись допроса 26-летней девушки в Москве, задержанной во время протестов против войны, которую Россия развязала против Украины. На записи слышно угрозы физической расправой, избиение и унижение со стороны полицейских.

Отмечается, что запись была сделана в отделе ОВД по Братеево. На ней девушку называют врагом РФ и российского народа (чтобы прослушать запись, доскролльте страницу до конца).

Девушка заявляла о 51-й статье Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга или супруги, или других близких родственников.

Однако это, судя по всему, не подействовало. На записи слышны звуки, похожие на удары.

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Кроме того, полицейские неоднократно оскорбляют и унижают девушку, а также прямо угрожают физической расправой.

"На Путин сказал, й**ашить их надо до**оебов. Вы враги России, вы враги народа. За**ашим тебя на**й здесь и все – дело в шляпе. И нам ничего не будет. Даже премию еще дадут", – сказал один из полицейских.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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